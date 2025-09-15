“가족끼리 즐겨요”…경북도 ‘가족친화형 우수캠핑장’ 선정
경주 반딧불이캠핑장·전원일기 오토캠핑장·칠곡 팔공산글램핑…각종 혜택 지원
경북도는 올해 가족친화형 우수캠핑장으로 도내 민간 운영 캠핑장 3개소(경주 반딧불이캠핑장, 경주 전원일기 오토캠핑장, 칠곡 팔공산글램핑)를 선정했다고 15일 밝혔다.
가족친화형 우수 캠핑장 지원은 지난해부터 시행한 경북도의 저출생과 전쟁 주요 실행 과제 중 하나로 가족 중심의 편안한 여행·관광 환경 조성을 통해 도내 캠핑장 경쟁력 강화를 위해 추진하는 사업이다.
지난해 최초로 우수 캠핑장 3개소(영천 별밤캠프, 영양 수비별빛캠핑장, 영덕 메타쉐콰이어 오토캠핑장)를 선정해 가족 친화형 편의시설(야외극장, 전망 공간, 트램펄린 등)을 추가 조성하고 우수 캠핑장 인증 마크를 제공해 가족 단위 방문객에게 좋은 반응을 얻었다.
올해는 우수 캠핑장 신청에 지난해 8개소에서 두 배 늘어난 19개소가 신청해 사업주들의 높은 관심을 반영했다.
사업 공모는 지난 7월 28일부터 8월 22일까지 접수와 서류·현장 심사를 통해 최종 3개소가 선정됐다. 올해는 도내서 가장 많은 캠핑장을 보유한 경주(전체 캠핑장 480개소 중 92개소 보유)에서 2개소가 선정됐다.
지난해 영천, 영양, 영덕에 이어 올해는 경주와 칠곡의 캠핑장이 선정돼 도내 가족친화형 우수캠핑장이 고루 분포하게 됐다.
도는 사업이 진행될수록 경북 전역이 가족이 함께 즐길 수 있는 안전하고 우수한 캠핑 명소로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.
올해 선정된 ‘경주 반딧불이 캠핑장’, ‘경주 전원일기 오토캠핑장’, ‘칠곡 팔공산 글램핑’은 안전·위생시설 관리, 캠핑장 환경의 매력도, 사업계획의 적정성 등 평가 항목에서 가장 높은 점수를 획득했다.
선정 캠핑장에는 선정일로부터 2년간 가족친화형 우수 캠핑장 지정 표지판 제공과 경북도 공식 SNS 채널 홍보와 마케팅 지원의 혜택이 주어지고 자부담 30% 이상 조건으로 최대 2000만원까지 캠핑장 내 가족 친화형 편의시설 설치와 프로그램비 지원 등 보조금을 지원한다.
김병곤 경북도 문화관광체육국장은 “가족친화형 우수 캠핑장 지원 사업은 가족 중심의 안전하고 재미있는 캠핑장 조성을 지향하는 사업”이라며 “앞으로도 관광객이 만족하는 캠핑장 활성화를 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.
