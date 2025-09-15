정부, 추석 물가 안정 총력…“역대 최대 공급·할인 동원”
구윤철 부총리, “민생 경제 어려움 여전” 언급
김병기 원내대표, “물가 상승 인식 전환 필요” 강조
기재부, “성수품 사상 최대 공급·50% 할인 예정” 발표
정부가 추석을 앞두고 성수품 물가 안정을 위해 역대 최대 규모의 공급 확대와 대대적인 할인 지원에 나선다. 기획재정부는 15일 국회에서 열린 ‘추석 민생 안정 대책 당정 협의회’에서 배추, 무, 축산물 등 주요 성수품 공급을 사상 최대 수준으로 늘리고 최대 50% 할인 혜택을 제공하는 방안을 발표했다.
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 “경제 지표는 개선되고 있지만 국민이 체감하는 민생은 여전히 어렵다”며 “추석을 계기로 체감 경기 회복을 위해 가용 수단을 총동원하겠다”고 말했다.
정부는 성수품 21개 품목 17만여 톤을 시장에 공급하고, 전통시장과 대형마트, 온라인몰을 통해 할인 행사를 진행한다. 아울러 감자, 냉동 과일 등 식품 원료 6개 품목에 할당 관세를 적용해 수입 가격 부담도 낮출 계획이다.
민생 금융 지원도 강화된다. 명절 자금은 43조원 이상 공급하며, 전통시장 상인에게는 점포당 최대 1000만원까지 저리 대출을 지원한다. 소비 활성화를 위해 민생 회복 소비 쿠폰, 지역사랑 상품권, 상생 페이백 제도를 확대하고, 추석 연휴 기간 대규모 할인 행사도 추진한다.
더불어민주당 김병기 원내대표는 “명절이면 물가가 오르는 것은 당연하다는 인식에서 벗어나야 한다”며 “정부가 약속한 성수품 공급 확대와 가격 안정 대책이 차질 없이 이행돼야 한다”고 강조했다.
정부는 연휴 기간 물가, 민생 대책과 더불어 안전 관리에도 만전을 기한다는 방침이다. 성수품 유통 과정 점검, 체불 임금 청산 지원, 재난·재해 대응 체계 강화 등을 병행해 민생 부담 완화에 총력을 기울인다는 계획이다.
