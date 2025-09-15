“다가오는 북극항로 개척 시대 맞아 미리미리 준비한다”

경북도, 뜨거운 이슈로 부각한 개발에 대응하기 위해 ‘북극항로추진팀’ 신설

북극항로 거점항구로 개발인 추진될 것으로 전망되는 영일만항 전경. 경북도 제공



경북도는 새 정부의 대표적인 국정과제이자 해양수산분야에서 가장 뜨거운 이슈로 부각한 북극항로 개발에 적극적으로 대응하기 위해 ‘북극항로추진팀’을 신설했다고 15일 밝혔다.



북극항로는 북극해를 통해 러시아 북부를 지나 유럽으로 가는 항로를 말한다.



기존 인도양을 지나 수에즈 운하를 통과하는 항로에 비해 이동거리를 2/3 수준으로 단축할 수 있어 거리·시간·비용 등을 절감할 수 있는 경제적 항로로 주목받고 있다.



이번에 신설된 ‘북극항로추진팀’은 경북도 동부청사의 환동해지역본부장 직속 조직으로 편성돼 경북도 차원의 북극항로 개발 정책 발굴과 영일만항의 북방물류 거점항만 육성 지원, 극지·항만과 관련된 필수인력 확보를 위한 전문 인재 양성 등을 중점적으로 추진한다.



또 정부의 북극항로 정책 수립에 적극적으로 대응하고 관련 전문가 인적 네트워크를 구축해 세미나 개최 등 활성화 조성과 앞으로 제정될 북극항로 특별법에 대비한 전략 과제 발굴에 앞장설 계획이다.



경북도는 다가오는 북극항로 개척 시대를 맞아 발 빠르게 준비해 왔다.



새 정부의 경북 7대 광역공약에 영일만항 확충 지원을 포함하고 2026년 국가투자예산으로 영일만항 남방파제 2단계 축조사업에 1112억원, 영일만 횡단 구간 고속도로 건설에 285억원, 영일만항 소형선 부두 축조에 132억원 등을 정부 예산안에 반영토록 하는 등 노력을 기울이고 있다.



지역구 국회의원 등 정치권에서도 북극항로 특별법 관련 법안을 발의하는 등 영일만항의 권역별 북극항로 거점항만 지정에 힘을 보태고 있다.



이철우 경북도지사는 지난 11일 국회의원회관에서 열린 ‘국민의힘―경북도 예산정책협의회’에서 북극항로 거점항구로 영일만항 개발이 잘 추진될 수 있도록 적극적인 관심을 요청하기도 했다.



최영숙 경북도 환동해지역본부장은 “북극항로는 기후변화에 따른 세계물류산업의 중요한 전략 항로로 주목받고 있다”며 “이번 ‘북극항로추진팀’ 신설을 계기로 경북이 선제적으로 대응해 영일만항을 거점으로 한 항만개발 및 철강, 에너지 산업 발전에 획기적으로 도약하는 기회로 삼겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 새 정부의 대표적인 국정과제이자 해양수산분야에서 가장 뜨거운 이슈로 부각한 북극항로 개발에 적극적으로 대응하기 위해 ‘북극항로추진팀’을 신설했다고 15일 밝혔다.북극항로는 북극해를 통해 러시아 북부를 지나 유럽으로 가는 항로를 말한다.기존 인도양을 지나 수에즈 운하를 통과하는 항로에 비해 이동거리를 2/3 수준으로 단축할 수 있어 거리·시간·비용 등을 절감할 수 있는 경제적 항로로 주목받고 있다.이번에 신설된 ‘북극항로추진팀’은 경북도 동부청사의 환동해지역본부장 직속 조직으로 편성돼 경북도 차원의 북극항로 개발 정책 발굴과 영일만항의 북방물류 거점항만 육성 지원, 극지·항만과 관련된 필수인력 확보를 위한 전문 인재 양성 등을 중점적으로 추진한다.또 정부의 북극항로 정책 수립에 적극적으로 대응하고 관련 전문가 인적 네트워크를 구축해 세미나 개최 등 활성화 조성과 앞으로 제정될 북극항로 특별법에 대비한 전략 과제 발굴에 앞장설 계획이다.경북도는 다가오는 북극항로 개척 시대를 맞아 발 빠르게 준비해 왔다.새 정부의 경북 7대 광역공약에 영일만항 확충 지원을 포함하고 2026년 국가투자예산으로 영일만항 남방파제 2단계 축조사업에 1112억원, 영일만 횡단 구간 고속도로 건설에 285억원, 영일만항 소형선 부두 축조에 132억원 등을 정부 예산안에 반영토록 하는 등 노력을 기울이고 있다.지역구 국회의원 등 정치권에서도 북극항로 특별법 관련 법안을 발의하는 등 영일만항의 권역별 북극항로 거점항만 지정에 힘을 보태고 있다.이철우 경북도지사는 지난 11일 국회의원회관에서 열린 ‘국민의힘―경북도 예산정책협의회’에서 북극항로 거점항구로 영일만항 개발이 잘 추진될 수 있도록 적극적인 관심을 요청하기도 했다.최영숙 경북도 환동해지역본부장은 “북극항로는 기후변화에 따른 세계물류산업의 중요한 전략 항로로 주목받고 있다”며 “이번 ‘북극항로추진팀’ 신설을 계기로 경북이 선제적으로 대응해 영일만항을 거점으로 한 항만개발 및 철강, 에너지 산업 발전에 획기적으로 도약하는 기회로 삼겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지