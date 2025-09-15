‘골든타임 33분’에도…이재석 경사 사망 전 드론 영상 보니

“추가 인원 필요하다” 요청에도 대응 없어

유족, 해경 ‘늑장 대응’ 의혹 제기

인천 동구의 한 장례식장에 갯벌 고립 노인에 구명조끼 벗어주고 숨진 해경 고(故) 이재석 경장 빈소가 마련되어 있다. 연합뉴스

인천 옹진군 바다에서 중국 국적 노인을 구하다가 숨진 인천해양경찰서 소속 이재석 경사가 실종되기 전 최소 33분간 바다에서 생존한 것으로 15일 파악됐다. 드론으로 이 경사의 상황이 실시간으로 기록되고 있던 만큼 초동 대처가 빨랐더라면 이 경사 또한 생존할 수 있었을 것이라는 비판이 나온다.



14일 인천해양경찰서 영흥파출소 무전 기록과 구조 영상 등을 살펴보면, 이 경사는 지난 11일 오전 2시54분 구조를 요청한 70대 중국인 A씨를 만났다. 발을 다쳐 움직이기 어렵다는 A씨를 업으려다 실패한 이 경사는 자신의 구명조끼를 그에게 벗어줬다. 하지만 8분 후 허리까지 오던 물은 순식간에 턱밑까지 차올랐다.



오전 3시10분쯤 이 경사는 간신히 머리만 내민 채 위태롭게 바다 위를 떠다녔다. 이 경사의 마지막 모습은 오전 3시27분쯤 드론에 포착됐다. 이 경사가 A씨를 만난 지 33분 되던 시점이다. 양손에 무전기와 랜턴을 쥔 채 발을 움직이며 사투를 벌이던 이 경사의 모습은 이 시점을 끝으로 사라졌다.



요구조자에게 자신의 구명조끼를 벗어주는 이재석 경사. 인천해양경찰서 제공

인천해양경찰서 상황실은 이 경사의 사투가 끝나가던 오전 3시30분쯤에야 실종 보고를 받고 중부해양청에 항공기 투입을 요청했다. 이 경사는 A씨를 만나기 전인 오전 2시43분쯤 “물이 차올라서 (추가 인원 투입이) 조금 필요할 거 같긴 하다”고 영흥파출소 당직 팀장에게 알렸으나 조치는 이뤄지지 않았다. 이후 2시56분에도 “요구조자는 발이 베어 거동이 안 된다고 해서 구명조끼를 벗어드려서 이탈시키도록 하겠고 물은 허리 정도까지 차고 있다”고 전했으나 추가 현장 인원 투입은 없었다.



결국 이 경사는 약 6시간 후인 오전 9시41분 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근에서 심정지 상태로 발견됐다. 유족은 “이 경사가 A씨를 확인한 뒤 휩쓸리기 전까지 최소 30여 분간의 시간이 있었다”며 해경의 늑장 대응을 지적하고 나섰다.



특히 당시 영흥파출소 인력이 이 경사가 현장에 나간 후 80분이 지난 오전 3시30분쯤에야 상급기관에 보고한 것으로 파악되면서 늑장 대응 의혹이 더욱 거세지고 있다. 이에 해경은 외부 전문가 6명으로 구성된 진상조사단을 꾸려 유족이 제기한 의혹을 조사하기로 했다.



한편 이 경사의 소식이 전해지며 중국에서도 추모 물결이 일고 있다. 주한 중국대사관은 지난 12일 추모 성명을 내고 “이 경사는 자신의 생명을 희생하며 고귀한 직업 윤리와 인도주의 정신을 실천했다”며 “그의 숭고한 희생에 깊은 애도를 표하고 유가족에게 진심 어린 위로를 전한다”고 했다. 다이빙 주한 중국대사는 김용진 해경청장에게 서한을 보내 애도와 감사의 뜻을 표했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



