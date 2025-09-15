경찰, 오늘 오전 10시 ‘방시혁 하이브 의장’ 공개 소환
‘1900억 부당 이득’ 혐의
경찰·금감원 특사경·금융윈 증선위 등 칼날 향해
경찰이 기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 매도하게 한 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장을 15일 공개 소환한다.
서울경찰청 금융수사대는 이날 오전 10시 방 의장을 피의자 신분으로 마포 청사에 불러 조사할 예정이다. 공개 출석이 원칙인 만큼, 방 의장 측 별도 요청이 없으면 방 의장은 취재진 앞 포토라인에 설 전망이다.
방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 벤처캐피탈 등 기존 하이브 투자자들에게 IPO 계획이 없다고 속인 후 자신과 관련 있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 의혹을 받는다. 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의다.
IPO 계획이 없다는 방 의장의 말을 믿고 투자자들이 보유 지분을 팔았는데, 실제로는 하이브가 이 시기에 IPO 사전 절차를 밟고 있었다는 게 금융당국의 판단이다. 결국 IPO 절차는 진행됐고 방 의장은 사모펀드로부터 주식 매각차익의 30%를 받는 등 약 1900억원의 부당 이득을 거둔 것으로 경찰은 보고 있다.
경찰은 지난해 말 관련 첩보를 입수해 수사에 착수했다. 검찰의 수사 지휘를 받는 금융감독원 특별사법경찰관 또한 이 의혹을 별도로 들여다보고 있다. 금융위원회 증권선물위원회 또한 제재 수위를 검토 중이다.
다만 방 의장은 혐의를 전면 부인 중이다. 초기 투자자들에게 거짓 정보를 제공한 적이 없으며 이익 배분 조건 또한 투자자 측의 제안에 따른 것이라는 주장이다. 방 의장은 지난달 6일 사내 구성원에 “성장의 과정에서 놓치고 챙기지 못한 부족함과 불찰은 없었는지 살피고 있다”며 “제 개인적인 문제가 여러분에게 걸림돌이 되지 않도록 모든 상황을 설명하고 해결하는 데 최선을 다하겠다”고 이메일을 보냈다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
