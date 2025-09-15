트럼프 “외국 기업, 미국 투자하는 데 겁주고 싶지 않다”…한국 반발에 놀랐나
“외국 기업과 직원들 환영…우리 국민 훈련시켜 주길”
도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) “외국이나 외국 기업들의 미국 투자를 겁주거나 위축시키고 싶지 않다”며 해외 전문 인력들이 미국에 들어오길 원한다고 밝혔다. 현대자동차-LG에너지 솔루션 합작 배터리 공장에 대한 체포 구금 이후 미국의 비자 정책에 대한 비판이 이어지자 전문 인력에 대한 수용을 강조한 것으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “우리는 그들(외국 기업)을 환영하며 그들의 직원들도 환영한다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “우리는 그들로부터 배우고 머지않은 미래에 그들의 게임에서 그들보다 더 잘할 것이라고 당당하게 말할 준비가 돼 있다”고 적었다.
트럼프는 이어 “외국 기업들이 극도로 복잡한 제품과 기계, 각종 물건을 제조하면서 막대한 투자와 함께 미국에 진출할 때 나는 그들이 일정 기간 전문 인력을 데려와 우리 국민에게 이런 독특하고 복잡한 제품을 만드는 방법을 가르치고 훈련하길 원한다”고 적었다. 그러면서 “ 이는 그들이 시간이 지나 미국에서 철수하고 본국으로 돌아가기 전까지 진행돼야 한다”고 덧붙였다.
트럼프는 “만약 우리가 이렇게 하지 않는다면 그 모든 대규모 투자는 애초에 들어오지 않을 것”이라며 “칩, 반도체, 컴퓨터, 선박, 열차 등 우리가 다른 나라로부터 제조법을 배우거나 재학습해야 하는 수많은 제품이 그렇다”고 덧붙였다.
강경한 이민 단속과 관세 정책을 내세운 트럼프가 외국 기업과 인력에 대해 환영 입장을 길게 밝힌 것은 이례적이다. 미국 이민세관단속국(ICE)가 지난 4일 한국 노동자 317명을 포함해 475명을 체포 구금한 뒤 한국뿐 아니라 미국 내에서도 투자 위축을 우려하는 목소리가 나왔다.
트럼프는 특히 한국이 강점을 갖고 미국에 협력을 제안한 조선업을 예로 들기도 했다. 그는 “예를 들어 조선업은 과거 하루에 한 척씩 배를 만들었지만, 지금은 겨우 1년에 한 척도 채 만들지 못한다”고 말하기도 했다.
트럼프의 입장은 전날 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관이 박윤주 외교부 1차관을 만나 구금 사태에 대한 유감을 발표한 이후 나왔다. 랜도 부장관은 이번 사태가 일어나게 된 데 대해 깊은 유감을 표명하고 제도 개선 및 한·미 관계 강화를 위한 계기로 활용해 나가자고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사