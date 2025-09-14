시사 전체기사

박형준 “민주당 ‘부화수행’ 주장은 정치공세”

입력:2025-09-14 19:22
수정:2025-09-14 19:25
“비상계엄 즉각 철회… 시민 기본권 지켰다”
청사 폐쇄·지시 시각 논란 조목조목 반박
“부산시는 최초로 계엄 철회 공식 요구”

박형준 부산시장이 더불어민주당 내란특검대응특별위원회의 ‘부화수행’ 주장에 대해 “치졸한 정치공세”라며 강하게 반박했다. 박 시장은 “부산시는 계엄 상황에서 단 한 번도 시민 기본권을 제약하거나 계엄에 동조한 사실이 없으며, 오히려 지방자치단체 중 최초로 계엄 철회를 공식 요구했다”고 밝혔다.

박 시장은 14일 입장문을 내고 “민주당 특위가 부산시가 내란 세력 지침에 동조해 청사를 폐쇄하는 등 부화수행했다고 주장했지만, 이는 전혀 사실이 아니다”라며 “비상계엄 선포 직후인 지난해 12월 4일 0시 긴급 간부회의를 주재했고, 같은 날 0시 45분 ‘비상계엄은 즉각 철회돼야 한다’는 입장을 발표했다”고 밝혔다. 이어 그는 “부화수행과 계엄 즉각 철회 요구는 양립할 수 없는 행위”라고 강조했다.

‘부화수행(附和隨行)’은 줏대 없이 남의 주장에 따라 그대로 행동한다는 뜻의 한자 성어로, 형법 제87조 내란죄 조항에도 명시된 법률 용어다. 민주당 특위는 부산시가 계엄 상황에서 이 같은 행태를 보였다고 주장했으나, 박 시장은 이를 정면으로 부인했다.

청사 폐쇄 논란에 대해서도 반박했다. 박 시장은 “부산시는 국회의원 요구 자료 제출 과정에서 당시 사실을 일관되게 밝혀왔으며 입장을 번복한 적이 없다”고 말했다. 이어 “행안부 지시 시각이 12월 4일 0시 40~50분이었다는 특위 주장도 사실과 다르다”며 “실제 지시는 전날 오후 11시 15분쯤 행안부 운영지원과 주무관이 부산시 당직 담당관에게 전달했다”고 설명했다.

박 시장은 당시 구체적인 대응 과정을 들어 민주당 주장이 사실과 다르다고 강조했다. 그는 “12월 3일 오후 11시 10분 긴급 간부회의를 소집하고, 11시 30분 차량 이동 중 시민 불안 해소 메시지를 발표했으며, 11시 40분에는 시청에 도착해 기자 출입을 허용하는 등 불필요한 통제를 해제했다”고 밝혔다. 이어 “자정에는 간부회의를 주재하고 0시 45분에는 계엄 철회를 요구하는 입장문을 냈다”며 “이 모든 과정은 다수 언론 보도로 확인할 수 있다”고 덧붙였다.

그는 “민주당 특위의 주장은 사실관계와 전혀 맞지 않는 정치공세”라며 “사실을 왜곡해 부산시와 시민의 명예를 훼손하는 행위를 즉각 중단하라”고 촉구했다. 또 “부산시는 혼란을 최소화하고 시민 안전을 지키기 위해 즉각 대응했으며, 지방자치단체 중 가장 먼저 계엄 철회를 공식 요구했다”며 “앞으로도 어떤 위기 상황에서도 시민 안전과 자유, 민주주의 수호를 최우선으로 하겠다”고 강조했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

