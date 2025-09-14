박형준 “민주당 ‘부화수행’ 주장은 정치공세”
“비상계엄 즉각 철회… 시민 기본권 지켰다”
청사 폐쇄·지시 시각 논란 조목조목 반박
“부산시는 최초로 계엄 철회 공식 요구”
박형준 부산시장이 더불어민주당 내란특검대응특별위원회의 ‘부화수행’ 주장에 대해 “치졸한 정치공세”라며 강하게 반박했다. 박 시장은 “부산시는 계엄 상황에서 단 한 번도 시민 기본권을 제약하거나 계엄에 동조한 사실이 없으며, 오히려 지방자치단체 중 최초로 계엄 철회를 공식 요구했다”고 밝혔다.
박 시장은 14일 입장문을 내고 “민주당 특위가 부산시가 내란 세력 지침에 동조해 청사를 폐쇄하는 등 부화수행했다고 주장했지만, 이는 전혀 사실이 아니다”라며 “비상계엄 선포 직후인 지난해 12월 4일 0시 긴급 간부회의를 주재했고, 같은 날 0시 45분 ‘비상계엄은 즉각 철회돼야 한다’는 입장을 발표했다”고 밝혔다. 이어 그는 “부화수행과 계엄 즉각 철회 요구는 양립할 수 없는 행위”라고 강조했다.
‘부화수행(附和隨行)’은 줏대 없이 남의 주장에 따라 그대로 행동한다는 뜻의 한자 성어로, 형법 제87조 내란죄 조항에도 명시된 법률 용어다. 민주당 특위는 부산시가 계엄 상황에서 이 같은 행태를 보였다고 주장했으나, 박 시장은 이를 정면으로 부인했다.
청사 폐쇄 논란에 대해서도 반박했다. 박 시장은 “부산시는 국회의원 요구 자료 제출 과정에서 당시 사실을 일관되게 밝혀왔으며 입장을 번복한 적이 없다”고 말했다. 이어 “행안부 지시 시각이 12월 4일 0시 40~50분이었다는 특위 주장도 사실과 다르다”며 “실제 지시는 전날 오후 11시 15분쯤 행안부 운영지원과 주무관이 부산시 당직 담당관에게 전달했다”고 설명했다.
박 시장은 당시 구체적인 대응 과정을 들어 민주당 주장이 사실과 다르다고 강조했다. 그는 “12월 3일 오후 11시 10분 긴급 간부회의를 소집하고, 11시 30분 차량 이동 중 시민 불안 해소 메시지를 발표했으며, 11시 40분에는 시청에 도착해 기자 출입을 허용하는 등 불필요한 통제를 해제했다”고 밝혔다. 이어 “자정에는 간부회의를 주재하고 0시 45분에는 계엄 철회를 요구하는 입장문을 냈다”며 “이 모든 과정은 다수 언론 보도로 확인할 수 있다”고 덧붙였다.
그는 “민주당 특위의 주장은 사실관계와 전혀 맞지 않는 정치공세”라며 “사실을 왜곡해 부산시와 시민의 명예를 훼손하는 행위를 즉각 중단하라”고 촉구했다. 또 “부산시는 혼란을 최소화하고 시민 안전을 지키기 위해 즉각 대응했으며, 지방자치단체 중 가장 먼저 계엄 철회를 공식 요구했다”며 “앞으로도 어떤 위기 상황에서도 시민 안전과 자유, 민주주의 수호를 최우선으로 하겠다”고 강조했다.
