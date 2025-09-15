“피부과 안 가고 집에서 관리”…K디바이스, 글로벌시장 접수 노린다
세수를 마치고 한 손에 쏙 들어오는 기기로 얼굴을 문지르는 풍경이 낯설지 않다. 인공지능(AI)이 피부 상태를 분석해 개인 맞춤형 모드를 추천하기도 한다. 피부과나 전문 관리숍을 찾지 않고도 집에서 케어를 즐기는 ‘홈 에스테틱’이 인기다. K뷰티는 이제 화장품을 넘어 뷰티 디바이스를 앞세워 세계 무대를 두드리고 있다.
14일 업계에 따르면 아모레퍼시픽은 이달 독일 베를린에서 열린 ‘국제가전박람회 (IFA) 2025’에서 신제품 ‘온페이스’를 공개했다. AI 뷰티 디바이스 브랜드 ‘메이크온’을 통해 내놓은 이번 제품은 3770개의 마이크로 LED와 휘어지는 소재를 사용해 피부 곡면에 밀착되는 점이 특징이다. 다음 달 국내 출시 후 유럽 등 글로벌 시장 진출에도 나설 계획이다. LG 생활건강도 최근 LG전자의 홈뷰티 브랜드 ‘프라엘’을 인수해 사업을 재정비했다. 전용 화장품과 함께 ‘수퍼폼 갈바닉 부스터’를 출시하며 화장품 사업과 뷰티테크의 시너지 효과를 노리는 모습이다.
W컨셉에 따르면 올해 상반기 뷰티 디바이스 매출은 전년 대비 80% 증가했고 관련 검색량도 10배로 늘었다. 특히 20대 매출은 55%, 30대는 75% 늘며 젊은 세대의 관심이 두드러졌다. W컨셉 관계자는 “국내 브랜드의 차별화된 기술력과 지속적인 연구·개발로 뷰티 기기 수요가 커지고 있는 추세”라고 말했다.
시장 확대를 이끈 대표 기업은 에이피알이다. 2021년 ‘에이지알’ 시리즈를 앞세워 뷰티 디바이스 사업을 본격화했다. 피부과 장비에 적용됐던 미세전류·고주파·고강도집속초음파 등의 기술을 접목해 인기를 끌었다. 뷰티 디바이스 매출 비중은 2021년 4%에서 지난해 43%로 뛰었고 지난 6월 누적 판매량 400만대를 넘어섰다. 이 가운데 절반 이상이 해외에서 팔리며 글로벌 성장세도 입증했다.
뷰티와 거리가 있던 생활가전업체도 합세하며 시장을 넓히고 있다. 쿠쿠는 4년만에 집중 초음파·고주파·쿨링 기능을 결합한 신제품 ‘리네이처 메디킨 HI’를 선보였다. 소형 가전으로 알려진 앳홈도 지난 2월 뷰티 디바이스 ‘톰 더 글로우’를 출시했다. 지난 2~7월 더 글로우 매출은 스킨케어 제품대비 2배 이상 높았다.
해외 수요도 커지는 추세다. 한국무역협회에 따르면 미용기기 수출액은 2022년 8928만 달러(약 1245억원)에서 2023년 1억1520만 달러(약 1606억원), 지난해 2억1216만 달러(약 2958억원)로 커졌다. 특히 지난해 북미 지역 수출액은 9570만 달러(약 1334억원)로 245.7% 급증했다. 일본에서도 인기가 뜨겁다. 이베이재팬이 운영하는 ‘큐텐 재팬’에서 지난 1~4월 K뷰티 디바이스 판매량이 전년보다 4배 늘었다.
초창기엔 100만원이 넘는 고가 제품 중심이었지만 최근엔 기능성과 휴대성을 높인 제품들이 등장하며 대중화에 속도가 붙고 있다. 삼일PwC에 따르면 국내 홈 뷰티 디바이스 시장은 2013년 800억원에서 2022년 1조6000억원으로 20배 성장했다. 글로벌 시장도 2022년 140억 달러(약 18조원)에서 2030년 898억 달러(약 119조원)으로 커질 것으로 전망된다.
업계 관계자는 “전문 케어를 원하지만 가격에 부담을 느끼는 소비자들이 합리적인 대안으로 홈케어를 선택하고 있다”며 “K뷰티에 대한 신뢰를 기반으로 글로벌 시장에서도 성장세를 이어갈 것”이라고 말했다.
