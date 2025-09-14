2년 연속 한국 선수 우승은 없었다…158cm의 단신 히가 신한동해오픈 정상
KPGA투어 소속 캐나다 동포 이태훈 공동 2위
2년 연속 한국 선수의 우승은 없었다.
14일 인천 잭니클라우스GC(파72)에서 열린 신한동해오픈(총상금 15억 원)에서다. 이 대회는 한국(KPGA)과 일본(JGTO), 아시안투어 공동 주관하는 대회다.
대회 우승은 일본의 히가 가즈키가 차지했다. 그는 마지막날 4라운드에서 4타를 줄여 최종합계 18언더파 270타로 우승 트로피를 들어 올렸다. 2022년에 이어 3년만의 대회 두 번째 우승이다. 작년 대회는 이번 대회에 불참한 히라타 겐세이(일본)가 우승했다.
KPGA투어 소속의 캐나다 동포 이태훈과 아시안투어서 활동중인 스콧 빈센트(짐바브웨)가 1타 차 공동 2위에 입상했다.
히가는 158cm의 단신으로 JGTO투어 출범 이래 최단신 골퍼다. 히가는 올해는 8월 ISPS 한다 대회에 이어 시즌 2승째, 개인 통산 8승째를 거뒀다.
297.91야드의 폭발적인 비거리와 탁월한 스코어 메이킹이 강점이다. 그의 올 시즌 JGTO투어 시즌 평균 타수는 70.393타로 8위다. 그만큼 안정적인 경기를 펼친다는 방증이다.
이번 우승으로 시가는 한국과 일본, 아시안투어 시드를 2년간 더 받게 됐다. 우승 상금은 우승상금은 2억 7000만 원.
한국 국적 중에서는 미국프로골프(PGA)투어 재입성을 사실상 예약한 김성현(27·신한금융그룹)이 8타를 줄여 6위(최종합계 15언더파 273타)로 대회를 마쳤다. 한국 국적 선수 중에서는 유일한 ‘톱10’이다.
이번 대회를 마친 뒤 DP월드투어 프랑스 오픈 출전을 위해 출국하는 김민규(24·종근당)가 이상희(33), 사돔 깨우깐자나(태국) 등과 함께 공동 12위(최종합계 합계 11언더파 277타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사