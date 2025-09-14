넥슨, ‘10주년’ 청소년 프로그래밍 챌린지 진행
넥슨이 넥슨 청소년 프로그래밍 챌린지(NYPC) 10주년 기념 대학생 리그 ‘NYPC 코드배틀’의 파이널 라운드와 제10회 NYPC의 본선 대회 진출자를 발표했다.
대학생 리그 ‘NYPC 코드배틀’에는 지난달 8일부터 18일까지 진행된 온라인 라운드 기간 동안 총 4900여 명이 참가했으며 약 700개 팀이 경쟁을 펼쳤다. 넥슨은 온라인 라운드 상위 100개 팀에게 특별상을 수여한다. 상위 24팀에게는 다음 달 25일 판교 넥슨 사옥에서 진행되는 파이널 라운드 진출 기회를 제공한다.
NYPC 코드배틀은 대회 참가신청 및 온라인 라운드 기간 동안 대회 문제를 미니게임으로 체험할 수 있는 대학별 랭킹 이벤트 ‘NYPC 코드배틀: 캠퍼스리그’를 운영했다. 총 250개 대학에서 참여한 이번 이벤트의 랭킹 TOP3 대학(서울대, 한국기술교육대, KAIST)에는 9월 중 ‘핑크빈’ 지식재산권(IP) 간식차 리워드가 제공될 예정이다.
총 3000여 명이 참여한 ‘NYPC 2025’의 온라인 예선은 지난 8월 ‘Round 1’과 ‘Round 2’로 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 전체 참가 신청자의 과반인 약 1800여 명이 ‘Round 1’을 통과하여 ‘Round 2’에 진출했으며, 이중 상위 득점자 80명(12~14세 부문 20명, 15~19세 부문 60명)이 본선 대회 진출자로 확정됐다.
이번 온라인 예선에서는 NYPC 10주년을 기념하는 문제 및 ‘메이플스토리’, ‘마비노기 모바일’, ‘데이브 더 다이버’, ‘카트라이더 러쉬플러스’ 등 넥슨 게임 IP를 활용한 문제와 넥슨 임직원들의 아이디어 공모전을 통해 각색한 문제 등이 출제됐다.
넥슨은 ‘NYPC 2025’의 본선 진출자를 대상으로 다음 달 25일 판교 넥슨 사옥에서 오프라인 본선 대회를 개최한다. ‘Round 2’ 상위 득점자 500명에게는 발전과 성장을 격려하기 위한 특별상을 제공한다.
‘Round 1’과 ‘Round 2’에 출제된 전체 문제는 무료 코딩 학습 플랫폼 ‘BIKO’에 공개되어 누구든 자유롭게 풀어볼 수 있다. 참가자들은 NYPC 공식 홈페이지 내 ‘마이페이지’에서 2022년부터 올해까지의 대회 참가 기록과 성적 변화 추이를 확인할 수 있다.
넥슨은 NYPC 10주년을 기념해 지난달 29일부터 한 달간 굿즈샵 ‘NYPC STORE’를 운영하고 있다. 이번 굿즈샵은 지난 10년간 NYPC 대회가 쌓아온 발자취를 조명하고 기념품 구매를 통해 참가자 경험 확장을 지원하고자 마련됐다. 판매 수익금은 전액 기부되며 NYPC 관련 사연과 추억을 수집해 굿즈 풀 세트를 증정하는 등 다양한 이벤트도 진행된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사