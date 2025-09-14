용인서 실종 20대 여성, 무주 야산서 숨진 채 발견…50대 용의자 체포
무주 야산서 발견 된 20대 여성 시신…부패·일부 훼손 상태
지난 12일 경기 용인에서 실종 신고가 접수된 20대 여성이 전북 무주의 한 야산에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.
14일 전북경찰청 등에 따르면 이날 오전 11시5분쯤 무주군 한 야산에서 부패가 진행돼 일부 훼손 된 20대 추정의 여성 시신이 발견됐다.
경찰은 당시 복장과 시신의 상태, 정황 증거 등을 토대로 지난 12일 실종 신고가 접수된 A씨(20대·여)로 추정하고 있다.
앞서 A씨 부모는 지난 12일 오후 4시쯤 “딸과 연락이 닿지 않는다”면서 용인동부경찰서에 실종 신고를 냈다.
신고를 접수한 경찰은 A씨의 동선을 추적하던 과정에서 50대 남성 B씨와 차를 타고 무주 방면으로 이동한 사실을 확인했다.
이어 전북경찰청과의 공조로 전날 오전 5시쯤 무주군의 한 야산에서 B씨를 발견해 신분증 제시를 요구했으나, 이에 응하지 않고 도주하려는 B씨에게 공무집행방해 혐의를 적용한 뒤 긴급체포했다.
당시 현장에서 B씨는 “A씨와 말다툼을 한 뒤 헤어졌다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
이후 B씨를 체포하고 야산 일대를 수색한 경찰은 이튿날인 이날 오전 B씨 체포 장소에서 50∼100ｍ 떨어진 지점에서 A씨 추정의 시신을 발견했다.
틱토커인 A씨는 영상 촬영 등을 목적으로 지난 5월부터 B씨와 몇차례 작업을 같이 한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨의 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰해 신원 및 사인을 확인할 예정이다.
또 B씨를 상대로 구체적인 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 결정할 방침이다.
무주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사