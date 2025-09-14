지난 2월 도입한 코레일 ‘AI 챗봇’ 이용 건수 100만건 돌파

코레일이 지난 2월 도입한 인공지능 기반의 챗봇. 코레일 제공

앞서 코레일은 AI 챗봇에 시나리오 기반 자동 답변 생성·안내, 음성인식·합성, 자연어 처리 기능을 탑재해 신속성과 정확성을 높였다. 그 결과 채팅상담 응답률이 지난해 72%에서 96%로 크게 상승했다.

시각·지체 장애인인 철도회원이 코레일톡에 접속하면 음성챗봇으로 자동 연결된다.

차성열 코레일 여객사업본부장은 “앞으로도 디지털 기술을 활용해 고객에게 편의를 제공하겠다”고 말했다.