전남동물위생시험소, ‘2025 가축질병 진단능력 평가’서 최우수

농림축산검역본부…가축전염병·질병감별 능력 등 6개 항목

전남도동물위생시험소는 농림축산검역본부 주관으로 실시된 ‘2025년도 가축질병 진단능력 평가’에서 6개 항목에 대해 최우수 진단능력을 인정받아 가축질병진단기관으로서 위상을 높였다고 14일 밝혔다.