안병훈·김주형, 가을 시리즈 프로코어 챔피언십 3R 하위권

안병훈과 김주형(오른쪽). KPGA

투어 챔피언십 종료 시점에 페덱스컵 랭킹 70위 이내에 들지 못한 선수들은 이 가을 시리즈를 통해 내년 시드 유지를 확정지어야 한다. 최종전

까지 100위 이내에 들면 내년 PGA투어 출전권을 유지한다.

또 투어 챔피언십까지 페덱스컵 순위 51위부터 70위 이내 선수들은 이 가을 시리즈 대회 성적에 따라 2026시즌 첫 시그니처 이벤트 2개 대회 출전권 획득 여부가 결정된다.