‘역전의 명수’김세영, 크로거 퀸시티 챔피언십 4타차 공동 9위

2020년 펠리컨 챔피언십 이후 5년만의 우승 도전

14일(한국시간) 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드에서 열린 LPGA투어 크로거 퀸시티 챔피언십 3라운드에서 공동 9위에 자리한 김세영이 1번 홀에서 신중하게 퍼팅 라인을 살피고 있다. AFP연합뉴스

헐은 이날 5타를 줄여 중간 합계 16언더파 200타로 선두 자리를 꿰찼다. 2022년 볼런티어스 오브 아메리카 클래식 이후 3년 만의 우승 도전이다. 헐은 지난