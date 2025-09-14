진주시, 내년에도 ‘국가유산 미디어아트’ 연다…3년 연속 선정

경남 진주시가 국가유산청 공모사업에 선정돼 내년에도 ‘국가유산 미디어아트’를 3년 연속 개최한다. 진주시 제공

지난 2024년 ‘온새미로, 진주성도’, 2025년 ‘법고창신, 진주성도’를 주제로 2년 연속 8월에 ‘국가유산 미디어아트 진주성’ 행사를 열면서 진주성을 중심으로 한 야간형 볼거리를 제공해 인기를 끌었다.

조규일 진주시장은 “3년 연속 공모사업에 선정된 국가유산 미디어아트 사업과 다양한 국가유산 활용사업을 통해 진주시의 유‧무형 국가유산에 대한 역사적 가치를 재조명하고, 대표적인 야간 문화관광자원으로 육성해 지역발전의 원동력으로 삼겠다”고 밝혔다.