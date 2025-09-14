이현재 하남시장 1호 결재 ‘한홀중학교’ 신설 준비 순항

이현재 하남시장이 지난 11일 미사5중(가칭 한홀중) 개교와 관련해 오성애 광주하남교육지원청 교육장 및 학부모 등과 간담회를 진행하고 있다. 하남시 제공

이현재 하남시장이 지난 11일 오성애 광주하남교육지원청 교육장과 함께 미사5중(가칭 한홀중) 신설 현장을 점검하고 있다. 하남시 제공

한편, 최근 국회 법제사법위원회를 통과한 ‘지방교육자치에 관한 법률’ 개정안으로 하남 교육지원청 신설이 가시화되면서, 지역 특성에 맞는 교육 정책 추진 기반이 강화될 전망이다.