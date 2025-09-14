인천항만공사, 중국 허베이성·산둥성 포트세일즈 성료
인천항만공사(IPA)는 지난 8일부터 12일까지 중국 허베이성 친황다오 및 산둥성 칭다오에서 ‘전자상거래 최적 항만 인천항’ 포트세일즈를 성공적으로 진행했다고 14일 밝혔다.
이경규 공사 사장을 단장으로 한 포트세일즈단은 한·중 씨앤레일(Sea&Rail)을 통한 몽골·중앙아시아 복합운송 최적지인 친황다오항과 전자상거래 상품 교역항인 칭다오항을 찾아 복합운송항로 활성화와 전자상거래 물동량 확대를 통한 한·중 교역 증대를 적극 추진했다.
포트세일즈 기간 공사는 허베이성항무그룹, 친황다오 경제기술개발구, 친황다오 시정부 관계자와 면담을 갖고 인천항∼징탕항 간 신규항로 활성화 방안에 대해 논의했다. 공사는 이번 허베이성항무그룹, 친황다오시정부 등과의 면담을 통해 한·중 간 신규 항로 개설 및 항로 운영 효율화, 화물수송 확대 등 실질적 협력 방안을 적극 확대키로 합의했다.
이와 함께 공사는 산둥성항무그룹과 칭다오자유무역구 관리위원회를 방문해 관계자들과 면담을 진행하고 현지 항만 및 물류 운영 현황을 공유하며 인천항과 칭다오간 전자상거래 물류 활성화를 위한 협력 방안에 대해서도 논의했다.
특히 오는 29일부터 시행 예정인 중국인 단체관광객 대상 무비자와 연계해 양 항만 간 해양관광 활성화에 힘을 모으고 관광 서비스 및 상품 개발에 함께 협력하기로 했다.
또 공사는 청도자유무역구 홍보관과 한중일 소비자 전자상거래 체험센터, aT 물류센터를 방문해 항로 활성화와 한·중 전자상거래 물동량 증대를 위한 실질적 협력방안을 검토했다.
이어 칭다오에 지사를 둔 국적선사 대표자를 초청해 인천항을 통한 중국 전자상거래 화물과 신규항로 활성화 방안에 대한 의견을 청취했다. 간담회에는 인천∼칭다오 간 항권을 보유한 팬오션과 위동해운을 포함해 HMM, SM상선, 남성해운, 두우해운, 범주해운 등 선사 대표 9명이 참석해 한·중 간 해운관련 정보를 공유하고 인천항의 경쟁력 강화와 효율적 물류 운용 방안 등도 논의했다.
이 사장은 “이번 중국 동북지역 포트세일즈를 통해 대중국 복합운송 항로 활성화와 전자상거래 물동량을 확대할 수 있는 네트워크를 구축하는 성과를 올렸다”며 “앞으로도 대중 포트마케팅 강화를 통해 인천항 물동량 상승세를 이어가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사