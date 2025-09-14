인천항만공사, 중국 허베이성·산둥성 포트세일즈 성료

이경규 인천항만공사 사장이 칭다오자유무역구 한중일 소비자 전자상거래 체험센터 현장을 견학하고 있다. IPA 제공

포트세일즈 기간 공사는 허베이성항무그룹, 친황다오 경제기술개발구, 친황다오 시정부 관계자와 면담을 갖고 인천항∼징탕항 간 신규항로 활성화 방안에 대해 논의했다. 공사는 이번 허베이성항무그룹, 친황다오시정부 등과의 면담을 통해 한·중 간 신규 항로 개설 및 항로 운영 효율화, 화물수송 확대 등 실질적 협력 방안을 적극 확대키로 합의했다.

특히 오는 29일부터 시행 예정인 중국인 단체관광객 대상 무비자와 연계해 양 항만 간 해양관광 활성화에 힘을 모으고 관광 서비스 및 상품 개발에 함께 협력하기로 했다.

또 공사는 청도자유무역구 홍보관과 한중일 소비자 전자상거래 체험센터, aT 물류센터를 방문해 항로 활성화와 한·중 전자상거래 물동량 증대를 위한 실질적 협력방안을 검토했다.

이어 칭다오에 지사를 둔 국적선사 대표자를 초청해 인천항을 통한 중국 전자상거래 화물과 신규항로 활성화 방안에 대한 의견을 청취했다. 간담회에는 인천∼칭다오 간 항권을 보유한 팬오션과 위동해운을 포함해 HMM, SM상선, 남성해운, 두우해운, 범주해운 등 선사 대표 9명이 참석해 한·중 간 해운관련 정보를 공유하고 인천항의 경쟁력 강화와 효율적 물류 운용 방안 등도

논의했다.

이 사장은 “이번 중국 동북지역 포트세일즈를 통해 대중국 복합운송 항로 활성화와 전자상거래 물동량을 확대할 수 있는 네트워크를 구축하는 성과를 올렸다”며 “앞으로도 대중 포트마케팅 강화를 통해 인천항 물동량 상승세를 이어가겠다”고 말했다.