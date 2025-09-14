인천시, AI와 블록체인 산업 융합 전략 모색
인천시는 지난 12일 인천블록체인기술혁신지원센터에서 ‘인천 블록체인 상생협의체 네트워크 행사’를 성공적으로 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 행사에는 인공지능(AI)과 블록체인 관련 기업 실무자, 전문가, 개발자, 관계기관 담당자, 예비 창업자 등 약 50여명이 참석해 높은 관심을 보였다. 참석자들은 지난 7월 18일 열린 상생협의체 회의 이후 더욱 심화된 협력 방안과 실질적 사업 모델 발굴을 위한 여러 의견 등을 나누며 활발한 교류를 이어갔다.
행사는 ‘AI와 블록체인의 융합 실제 사례’ 및 ‘블록체인 기술의 산업별 적용 전략과 도입 가능성’을 주제로 한 전문가 특강, 그룹별 토론, 네트워킹 순으로 진행됐다.
전문가 특강에서 서강대학교 ‘AI·SW대학원’의 윤석빈 특임교수는 다양한 산업에서 블록체인 기술이 가져올 수 있는 혁신 가능성을 설명하고 AI와 블록체인 기술을 결합해 시너지를 창출한 최신 사례를 공유하며 미래 성장 가능성을 강조했다.
이어 그룹별 토론에서는 참가자들이 기술 기반 신규 사업 모델을 발굴하고 아이디어 시트를 작성하며 실질적인 협력 과제를 도출하기 위한 심도 있는 논의가 이뤄졌다. 참가자들은 기술 동향과 창의적 아이디어를 공유하며 협력 방안을 모색했고 이를 통해 실질적인 성과 창출로 이어질 수 있는 협업 모델 발굴에 집중했다.
시는 이번 행사를 계기로 블록체인 기술 산업의 발전과 관련 기업 간 상생 협력 체계 구축에 한 걸음 더 다가섰을 것으로 평가하고 있다. 이에 앞으로도 지속적인 네트워킹과 상생협의체 운영을 통해 지역 혁신 생태계 조성에 힘쓸 계획이다.
김진환 시 디지털산업과장은 “블록체인과 AI 등 신기술을 접목한 다양한 사업 모델을 함께 모색하는 뜻깊은 자리였다”며 “관련 기업과의 상생 협력과 지속적인 지원을 통해 인천이 AI·블록체인 산업 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
