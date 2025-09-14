인천시, AI와 블록체인 산업 융합 전략 모색

인천 블록체인 상생협의체 네트워크 행사. 인천시 제공

시는 이번 행사를 계기로 블록체인 기술 산업의 발전과 관련 기업 간 상생 협력 체계 구축에 한 걸음 더 다가섰을 것으로 평가하고 있다. 이에 앞으로도 지속적인 네트워킹과 상생협의체 운영을 통해 지역 혁신 생태계 조성에 힘쓸 계획이다.