‘만점 장학생’은 어쩌다 암살범이 됐나…‘정치 과몰입’이 범행 동기 지목

찰리 커크 살해 용의자는 22세 로빈슨, 아버지에게 범행 사실 시인

모범생이었지만 정치 성향 강해지며 커크 비난

트럼프 대통령 “사형 받길 바라“

지난 11일(현지시간) 찰리 커크 암살한 혐의를 받는 타일러 로빈슨의 모습. 스펜서 콕스 유타주지사가 12일(현지시간) 공개했다.

총격으로 사망한 찰리 커크를 추모하는 사람들이 13일(현지시간) 사건이 벌어진 유타밸리대에서 커크의 사진을 들고 있다. 연합뉴스

로빈슨은 어느 정당에도 소속되지 않은 무소속 유권자로 등록돼 있고, 최근 두 차례 선거에서는 투표하지 않아 비활동 유권자로 분류된 것으로 나타났다. 다만 콕스 주지사는 WSJ와의 인터뷰에서 “이 인물(로빈슨이) 좌파 정치 이념에 깊이 세뇌된 상태였다는 점이 분명하다”고 말했다. 도널드 트럼프 대통령은 그의 체포 소식이 전해진 이후 “유죄 판결을 받을 경우 사형을 선고받길 바란다”고 밝혔다.