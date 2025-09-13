모처럼 단비에 강릉 오봉저수지 저수율 13.4%로 상승
52일만에 상승세 전환
최악의 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉시에 모처럼의 단비가 내리면서 오봉저수지의 저수율이 소폭 상승했다. 오봉저수지는 강릉 생활용수의 87%를 공급한다.
13일 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 오후 2시 기준 오봉저수지의 저수율은 13.4%다. 이는 전날(11.5%)보다 1.6%포인트 상승한 수치다. 강릉 지역 저수율은 지난 7월23일(36.7%) 이후 하락세를 지속하다 52일 만에 상승세로 전환했다. 저수율 13%가 붕괴됐던 지난 6일 이후 일주일만의 회복이다.
전날 정오부터 이날 오전 8시까지 강원 강릉(용강동 기준)에는 86.9㎜의 비가 내렸다. 강릉 사천면과 연곡면은 각각 110.6㎜, 107㎜의 강수량을 기록했다. 모처럼의 단비지만 해갈까지는 갈 길이 멀다는 분석이다.
그럼에도 강릉 시민들은 단비 소식에 반가움을 표했다. SNS에는 “드디어 ‘비님’이 오신다” “주말 내내 주룩주룩 와야 한다” “기우제가 성공했다” 등 비 소식을 반기는 글이 올라왔다.
소방당국은 비가 내리자 일단 강릉 지역의 운반 급수를 중단했다. 운반 급수는 비가 그칠 것으로 전망되는 오는 14일 재개될 예정이다. 다만 1만5000t의 물 공급이 가능한 소방 대용량포 방사 시스템은 현재도 운영 중이다.
한편 정부는 강릉의 가뭄이 장기화하자 지난달 30일 강릉에 국가 재난 사태를 선포하고 국가 소방동원령을 발령해 대응에 나섰다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
