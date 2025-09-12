[속보] 트럼프 “찰리 커크 암살 용의자 체포한 듯…사형 받길”
도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 자신의 측근인 찰리 커크를 암살한 용의자를 체포한 것으로 보인다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 폭스뉴스에 출연해 “나는 높은 정도의 확실성으로 우리가 그(커크 암살 용의자)를 구금하고 있다고 생각한다”며 “그가 사형을 받기를 바란다”고 말했다. 또 용의자의 아버지 등이 체포를 돕는 데 관여했다고 주장했다.
미 연방수사국(FBI) 솔트레이크 지부는 전날 엑스(X·옛 트위터) 계정에 2장의 사진을 올리고 용의자로 추정되는 인물을 식별하는 데 도움이 될 만한 정보를 요청한다고 밝혔다.
커크는 우익 단체 ‘터닝포인트 USA’의 창립자로 지난 10일 낮 유타주 유타밸리대학에서 총격을 받아 숨졌다.
