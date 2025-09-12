‘포커 페이스’ 정윤지, OK 저축은행 읏맨 오픈 선두…“알고보면 부드러운 여자”

방신실과 성유진 1타차 공동 2위

박성현과 박주영 등 공동 4위 선전

12일 경기도 포천시 아도니스CC에서 열린 KLPGA투어 OK 저축은행 읏맨 오픈 1라운드에서 6타를 줄여 단독 선두에 자리한 정윤지. KLPGA

12일 경기도 포천시 아도니스CC에서 열린 KLPGA투어 OK 저축은행 읏맨 오픈 1라운드에서 2타차 공동 4위로 1라운드를 마친 박성현. KLPGA

12일 경기도 포천시 아도니스CC에서 열린 KLPGA투어 OK 저축은행 읏맨 오픈 1라운드에서 2타차 공동 4위로 1라운드를 마친 엄마 골퍼 박주영. KLPGA

12일 경기도 포천시 아도니스CC에서 열린 KLPGA투어 OK 저축은행 읏맨 오픈 1라운드에서 선두를 1타 차이로 쫓고 있는 방신실. KLPGA

정윤지는 12일 경기도 포천시 아도니스CC(파72)에서 열린 OK 저축은행 읏맨 오픈(총상금 10억원) 첫날 1라운드에서 보기없이 버디만 6개를 솎아내 6언더파 66타를 쳐 선두에 자리했다.

포커 페이스에 가까울 정도로 표정에 변화가 없는 이유에 대해 그는 “나 역시 버디나 이글 퍼트가 들어가면 자연스럽게 세리머니가 나온다. 기쁜 순간에 감정을 드러내기도 한다”면서도 “지나치게 들뜨지 않으려고 애쓰는 게 습관이 됐다. 들뜨면 힘이 들어가고 급해진다. 그래서 차분해지려고 한다”고 설명했다.