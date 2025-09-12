전국다문화도시협의회 ‘이주배경청소년 미래’ 정책포럼 개최

각계 전문가 모여 이주배경청소년 해법 논의

김병수 회장 “차별 없이 꿈 키울수 있어야”

김병수 전국다문화도시협의회장(김포시장)이 12일 국회 의원회관 제1소회의실에서 열린 전국다문화도시협의회 정책포럼 토론회에 앞서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 박재구 기자

김병수 시장은 2022년 협의회 6대 회장에 취임한 이후 외교사절 간담회와 국회 정책포럼을 이어오며 외국인 주민 정책에 대한 협력과 사업을 적극 추진하고 있다.

전국다문화도시협의회가 12일 국회 의원회관 제1소회의실에서 개최한 포럼에서 토론자들이 ‘이주배경청소년의 미래를 꿈꾸는 도시 만들기’에 대해 의견을 나누고 있다. 박재구 기자