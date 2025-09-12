시사 전체기사 [속보] ‘도주 55일만에 검거’ 삼부토건 이기훈, 구속심사 포기 입력:2025-09-12 15:20 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 '삼부토건 주가조작' 사건으로 수사를 받던 중 도주한 이기훈 삼부토건 부회장(겸 웰바이오텍 회장)이 경찰에 체포돼 지난 11일 김건희 특검 사무실로 이송되고 있다. 연합뉴스윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “선택하는 거 어려워하는데” 李 기자회견, 웃음 터진 순간 2 ‘경로당에 기부행위 혐의’ 송옥주 민주당 의원 1심 당선무효형 3 李 “주가조작 땐 원금까지 몰수… 앞으로 하지 마세요” 공개 경고 4 특검법 합의 → 번복 → 김병기 폭발, 종일 출렁인 민주당 5 조국, 강미정 전 대변인 복귀 원해… “언제든 만날 것” 해당분야별 기사 더보기 1 2차 소비쿠폰, 4인가구 건보료 51만원 이상 ‘컷오프’ 2 [Q&A] 2차 소비쿠폰 누가 받나? 3 ‘케데헌’ 보고 서울 찾는 글로벌 MZ들… ‘콘텐츠 트립’ 뜬다 4 소득 상위 10%는 못 받는다…2차 소비쿠폰 기준 오늘 공개 5 ‘금’ 45년만에 신기록…트럼프발 불확실성에 올해만 40% ↑ 해당분야별 기사 더보기 1 속초 오징어 난전 얼마 됐다고…대게집 ‘카드값 덤터기’ 논란 2 강남 한복판서 술 취한 여성 차에 태워 끌고 간 20대 구속 3 ‘4인가구 연소득 1억7300만원↓’ 2차 소비쿠폰 받는다 4 홀로 갯벌 노인 살린 이재석 경장…당시 파출소엔 6명 5 가수 정동원, 만 16세 당시 무면허 운전 혐의…검찰 수사 해당분야별 기사 더보기 1 단 1발로 암살…FBI, 찰리 커크 사건 용의자 공개 수배 2 금값 계속 오르면? “일본서 금 1㎏으로 집 1채 살 판” 3 “출국 중단” 일상복 갈아입다 철렁… 롤러코스터 같았던 귀국길 4 트럼프 최측근 찰리 커크, 공개 행사에서 피격 사망 5 래퍼 출신 35세 카트만두 시장, 시위 사태 속 ‘차기 리더’ 급부상 해당분야별 기사 더보기 1 정동원 측 “16세 때 무면허 운전 반성…2억 요구 협박받았다” 2 “사회에 투덜대는 연상호 영화”…박정민이 본 ‘얼굴’의 특별함 3 이병헌, 토론토영화제 특별공로상 수상 4 “파도에 온몸 던져” 6살 배우 구한 고현정 미담 5 송강호, ‘식집사’로 돌아온다…영화 ‘정원사들’ 차기작 확정 해당분야별 기사 더보기 1 한국서 암 치료하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디 2 “어쩐지 적더라”… 교촌, 순살치킨 양 30%↓ 가격 그대로 3 “인스타 라방서 옷 샀는데 판매자 잠적…현금보다 안전 거래로” 4 “장기 이식해 150살까지 살겠다”는 푸틴… 실현 가능할까 5 대도서관 사인은 뇌출혈…전처 윰댕 심경 밝혀 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘금’ 45년만에 신기록…트럼프발 불확실성에 올해만 40% ↑ “어쩐지 적더라”… 교촌, 순살치킨 양 30%↓ 가격 그대로 이대통령 지지율 58%…전주보다 5%p 하락[한국갤럽] ‘4인가구 연소득 1억7300만원↓’ 2차 소비쿠폰 받는다 조국, 강미정 전 대변인 복귀 원해… “언제든 만날 것” 단 1발로 암살…FBI, 찰리 커크 사건 용의자 공개 수배 ‘케데헌’ 보고 서울 찾는 글로벌 MZ들… ‘콘텐츠 트립’ 뜬다 “출국 중단” 일상복 갈아입다 철렁… 롤러코스터 같았던 귀국길 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요