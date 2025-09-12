국힘 “조국은 ‘비위위원장’…성비위를 정치복귀 발판 삼아”
국민의힘이 조국혁신당 비상대책위원장으로 선임된 조국 혁신정책연구원장을 향해 “성 비위마저 정치 복귀 발판으로 삼는다”고 12일 지적했다.
박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 “광복절 특사 이후 정치 복귀 타이밍을 재던 조 원장이 성 비위 파문으로 혁신당 지도부가 총사퇴한 지 나흘 만에 비대위원장으로 선임됐다”며 이렇게 밝혔다.
박 수석대변인은 이어 “어처구니가 없다. 당원도, 지도부도 아니라는 이유로 책임을 회피하던 그가 이제와서 비대위원장 자리를 차지하는 모습은 ‘조국이 조국했다’는 말 외엔 설명할 수가 없다”고 덧붙였다.
그러면서 “그는 비대위원장이 아니라 ‘비위위원장’일 뿐”이라며 “양심이 남아있다면 지금이라도 피해자 곁에 서야 한다”고 강조했다.
개혁신당도 비판에 가세했다.
이준석 개혁신당 당대표는 페이스북을 통해 “대기업 총수 일가가 각종 비리로 지탄받고도 특별사면으로 면죄부를 얻은 뒤 다시 경영 일선에 복귀하는 모습과 다르지 않다”고 비판했다.
이 대표는 “더 충격적인 것은 당내 성 비위 사건을 폭로하며 탈당 선언한 강미정 전 대변인에 대한 회유 시도”라며 “탈당을 보류하게 하고 원하는 당직이 있으면 다 고려하겠다는 회유 시도 자체가 3차 가해, 그 제안을 언론에 흘려 정치적으로 활용하려 한 것은 4차 가해”라고 주장했다.
강 전 대변인은 당 내부 성 비위 사건 처리 과정을 비판하며 탈당을 선언했다. 당 지도부는 논란이 계속되자, 지난 7일 총사퇴했다.
조국혁식당은 전날 당무위원회를 열고 투표를 거쳐 조 원장을 비대위원장을 선임했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
