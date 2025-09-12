시사 전체기사

[속보] 김건희 특검, ‘그림 건네고 공천 청탁 혐의’ 김상민 前검사 구속영장 청구

입력:2025-09-12 15:01
수정:2025-09-12 15:36
공유하기
글자 크기 조정

1억4천만원 주고 구매한 ‘이우환 그림’ 건넨 혐의
특검 “수수자는 김건희 씨로 특정”

김상민 전 부장검사가 9일 김건희 특검 사무실에 출석하고 있다. 윤웅 기자

김건희 특검이 12일 김건희 여사의 ‘공천 개입’ 관련 의혹의 핵심인물인 김상민 전 검사에 대해 구속영장을 청구했다.

특검은 이날 브리핑에서 “오늘 오후 김상민 전 부장검사에 대해 정치자금법 위반 및 청탁금지법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다”고 밝혔다. 특검은 청탁금지법 위반 혐의의 수수자로는 김 여사를 특정했다.

김 전 검사는 지난 총선에서 경남 창원의창 지역구에 공천을 받기 위해 김 여사에게 그림을 건넸다는 혐의를 받고 있다. 특검은 김 여사 오빠 김모씨의 장모 집을 압수수색하는 과정에 발견한 이우환 화백의 그림의 구매자가 김 전 검사라고 보고 있다. 김 전 검사는 1억4000만원을 내고 이 그림을 구매한 것으로 알려졌다.

윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘금’ 45년만에 신기록…트럼프발 불확실성에 올해만 40% ↑
“어쩐지 적더라”… 교촌, 순살치킨 양 30%↓ 가격 그대로
이대통령 지지율 58%…전주보다 5%p 하락[한국갤럽]
‘4인가구 연소득 1억7300만원↓’ 2차 소비쿠폰 받는다
조국, 강미정 전 대변인 복귀 원해… “언제든 만날 것”
단 1발로 암살…FBI, 찰리 커크 사건 용의자 공개 수배
‘케데헌’ 보고 서울 찾는 글로벌 MZ들… ‘콘텐츠 트립’ 뜬다
“출국 중단” 일상복 갈아입다 철렁… 롤러코스터 같았던 귀국길
국민일보 신문구독