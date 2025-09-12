[속보] 김건희 특검, ‘그림 건네고 공천 청탁 혐의’ 김상민 前검사 구속영장 청구
1억4천만원 주고 구매한 ‘이우환 그림’ 건넨 혐의
특검 “수수자는 김건희 씨로 특정”
김건희 특검이 12일 김건희 여사의 ‘공천 개입’ 관련 의혹의 핵심인물인 김상민 전 검사에 대해 구속영장을 청구했다.
특검은 이날 브리핑에서 “오늘 오후 김상민 전 부장검사에 대해 정치자금법 위반 및 청탁금지법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다”고 밝혔다. 특검은 청탁금지법 위반 혐의의 수수자로는 김 여사를 특정했다.
김 전 검사는 지난 총선에서 경남 창원의창 지역구에 공천을 받기 위해 김 여사에게 그림을 건넸다는 혐의를 받고 있다. 특검은 김 여사 오빠 김모씨의 장모 집을 압수수색하는 과정에 발견한 이우환 화백의 그림의 구매자가 김 전 검사라고 보고 있다. 김 전 검사는 1억4000만원을 내고 이 그림을 구매한 것으로 알려졌다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
