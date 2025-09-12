고흥군, 신규 재해예방사업 선정…역대 최대 728억 확보

과역지구 풍수해생활권 종합정비 등 3개 지구 선정



고흥군청 전경. 고흥군 제공

전남 고흥군은 2026년도 행정안전부 소관 신규 재해예방사업에서 3개 지구가 선정되며, 역대 최대 규모인 총 728억원(국·도비 400억원)의 사업비를 확보했다고 밝혔다.