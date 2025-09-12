[속보] 전국법원장회의 개회…‘사법개혁’ 판사들 의견 수렴

12일 서울 서초구 대법원에서 전국법원장회의 임시회의가 열리고 있다. 연합뉴스

정부와 더불어민주당이 드라이브를 걸고 있는 ‘사법개혁’ 의제를 논의하기 위한 전국 법원장들의 회의가 열렸다.

앞서 천 처장은 지난 1일 법원 내부망에 사법개혁 의제와 관련해 민주당 특위에 행정처가 제시한 의견을 공유하고 사법부가 배제된 사법개혁 입법 추진에 우려를 표한 바 있다.