조용익 부천시장, 국토부 장관에 교통·주거·개발 현안 건의

조용익 경기 부천시장이 12일 서울 중구 국토발전전시관을 방문해 김윤덕 국토교통부 장관에게 부천시 주요 사업 현안을 설명하고 정부 차원의 전폭적인 지원을 요청하고 있다. 부천시 제공

서해선 KTX-이음열차 소사역 정차, 인천∼서울 지하고속도로 건설사업 전(全) 구간 지하화, 경인고속도로변 가로주택정비사업 추진 시 방음벽 설치 예외 규정 도입, 도심 공공주택 복합사업 신속 추진, 김포공항 주변 고도제한 완화 필요성을 직접 설명하고 원활한 진행을 위한 전폭적인 지원을 요청했다.