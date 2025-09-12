잇단 미성년 유괴시도…인천서도 초등생에 “맛있는 거 사줄게”

서울·제주·대구 등 전국서 ‘유괴 주의보’

경찰청, 다음 달 2일까지 예방 순찰 강화

지난 8일 오후 3시30분쯤 인천시 남동구 한 초등학교 정문 앞에서 하교 중인 초등학생 5학년 B양에게 “맛있는 것을 사줄 테니 같이 가자”며 유인하려다가 미수에 그친 혐의를 받는다.