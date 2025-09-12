시사 전체기사

[속보] 조희대 “사법부 사명 위해 재판 독립 확고히 보장돼야”

입력:2025-09-12 11:36
수정:2025-09-12 11:37
공유하기
글자 크기 조정

“국회에 사법부 의견 충분히 제시할 것“

조희대 대법원장. 연합뉴스

윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
소득 상위 10%는 못 받는다…2차 소비쿠폰 기준 오늘 공개
단 1발로 암살…FBI, 찰리 커크 사건 용의자 공개 수배
‘케데헌’ 보고 서울 찾는 글로벌 MZ들… ‘콘텐츠 트립’ 뜬다
“출국 중단” 일상복 갈아입다 철렁… 롤러코스터 같았던 귀국길
개인정보 유출 경로 ‘깜깜’… 해킹 공포 커지는 통신3사
3400만원 ‘오로라 여행’ 매진… 불황에도 프리미엄 여행 인기
특검법 강공 李 대통령, 보완수사권·언론중재법은 ‘톤다운’
금값 계속 오르면? “일본서 금 1㎏으로 집 1채 살 판”
국민일보 신문구독