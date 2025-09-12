‘건진법사’ 전성배 재판 오는 23일 시작…중앙지법 형사33부 배당
‘건진법사’ 전성배씨의 재판이 오는 23일 시작된다. 전씨는 김건희 여사와의 친분을 이용해 청탁을 명목으로 수억원대 금품을 수수한 혐의 등을 받고있다.
12일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 기소된 전씨의 재판을 지난 9일 형사33부(재판장 이진관)에 배당했다. 전씨의 첫 공판준비기일은 오는 23일로 잡혔다.
형사33부는 선거·부패 사건 전담 재판부로, 현재 내란특검이 기소한 한덕수 전 국무총리의 사건 역시 심리하고 있다. 정진상 전 더불어민주당 당대표 정무조정실장의 대장동 비리 의혹 등 재판도 심리하고 있다.
김건희 특검팀은 지난 8일 전씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속 기소했다. 전씨는 2022년 4~7월 통일교 관계자로부터 교단 현안 관련 청탁을 받고 샤넬백, 그라프 목걸이 등 총 8000만원 상당의 금품을 수수했다는 혐의를 받는다. 특검은 김 여사의 공소장에 김 여사가 전씨로부터 해당 금품을 전달받았다고 적시했다.
전씨는 2022년 7월부터 올해 1월까지 A기업에 대한 세무조사, 형사고발 사건 등 관련 청탁·알선 명목으로 4500여만원의 금품 등을 챙긴 혐의, 2022년 9월~2023년 10월 다른 기업의 사업 추진 관련 청탁·알선 명목으로 총 1억6000여만원을 수수한 혐의도 받는다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
