송언석, 특검법 번복사태에 “얄팍한 모략” “李정권 합작사기극”

송언석, 특검법 번복사태에 “얄팍한 모략” “李정권 합작사기극”
송언석 국민의힘 원내대표는 12일 더불어민주당이 ‘더 센 특검법(특검법 개정안)’을 수정하기로 번복한 데 대해 “본질적으로 이재명 정권 수뇌부의 합작 사기극”이라고 비판했다.
송 원내대표는 국회 원내대책회의에서 “더 많이 가진 여당이 더 많이 내달라던 이 대통령의 미소 띈 덕담이 완전히 거짓말이었다는 게 드러나기까지 딱 사흘이 걸렸다”며 이같이 말했다.
송 원내대표는 “특검 수사 기간을 연장하지 않고 특검 규모를 무리하게 확대하지 않겠다고 여야 합의를 했는데 더불어민주당은 단 하루 만에 이를 파기했다”며 “이 과정에서 민주당 지도부는 서로 책임을 떠넘기는 우스운 촌극을 보여줬다”고 꼬집었다.
송 원내대표는 정청래 민주당 대표를 겨냥해선 “‘여의도 대통령’은 여야 합의안을 사전에 보고 받았음에도 불구하고 아무것도 몰랐다는 척 뻔뻔하게 모든 책임을 민주당 원내지도부에 뒤집어씌우려고 했다”고 말했다.
협상 상대였던 민주당 원내지도부에 대해서도 “그들은 일단 정부조직법을 통과시키고 나중에 (추가로) 특검법을 개정해 수사 기간을 연장하는 것도 가능하지 않느냐는 취지의 발언을 했다”며 “결국 한식에 뒤통수 치나, 청명에 뒤통수 치나 언젠가는 야당의 뒤통수를 치고 특검을 연장하려 했다는 얄팍한 모략을 실토한 것”이라고 강도 높게 비판했다.
송 원내대표는 “이 대통령도 치졸한 면모를 보이기는 매한가지였다”며 “대통령은 ‘여야 합의안을 몰랐다’ ‘또 그렇게 하기를 바라지 않는다’라는 새빨간 거짓말을 태연하게 기자회견장에서 늘어놓았다”고 말했다. 이어 “협상 과정에서 여당 원내지도부는 대통령실과 전혀 소통을 하지 않았다는 이야기인가. 국민들은 묻는다”고 했다.
이 대통령이 최교진 사회부총리 겸 교육부장관 임명안을 재가한 데 대해서는 “전교조가 아닌 이진숙 전 교육부장관 후보나는 탈락, 결격 사유가 훨씬 더 많은 최 후보자는 임명했다”며 “노골적인 전교조 보은인사”라고 비판했다. 이어 “이재명정부 ‘혼용무도(암흑에 뒤덮인 것처럼 온통 어지럽고 무도하다) 100일’의 화룡점정격인 임명 강행”이라며 “이 대통령은 분명히 후회하게 될 것”이라고 말했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
