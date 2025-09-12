시사 전체기사

박진태 경성문화사 대표, 인쇄문화발전 은관문화훈장

입력:2025-09-12 10:22
박진태 경성문화사 대표. 문화체육관광부 제공

문화체육관광부는 12일 ‘제37회 인쇄문화의 날’을 맞아 서울 중구 호텔PJ에서 인쇄문화발전 유공자 23명에게 정부포상을 수여한다고 밝혔다.

올해는 박진태 경성문화사 대표가 은관문화훈장을 수훈한다. 박 대표는 1991년 창업 이후 33년 동안 연간 약 8000만권의 출판물을 인쇄하고, 친환경·고품질 인쇄와 환경·사회·투명 경영(ESG) 실천에 앞장선 공로를 인정받았다.

대통령 표창은 문서편집과 수정이 실시간으로 자동 반영되는 원격 유지보수 시스템을 개발한 김수민 ㈜수인다큐레이터 대표가, 국무총리 표창은 데이터 연동형 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 개발한 안경만 ㈜경인디앤피 대표가 받는다.

이 밖에 인쇄물 품질개선 및 인쇄 자동화 등 기술개발에 기여한 강구태 보성인재 대표 등 20명이 문체부 장관 표창을 받는다.

‘인쇄문화의 날’은 우리나라 최초의 한글 금속활자본인 석보상절을 찍어낸 1447년 음력 7월 25일(9월 14일)을 기념하고자 1988년 제정됐다.

맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr

