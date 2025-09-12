“드라이브 갈래?” 심야에 여중생 유인한 20대 긴급체포
끌고가려다 완강 거부하자 도주
“드라이브를 가자”며 10대 여중생을 끌고가려 한 20대 남성이 경찰에 긴급체포됐다.
전주완산경찰서는 11일 오후 10시38분쯤 전주시 완산구 평화동의 한 아파트 엘리베이터 앞에서 10대 여중생을 끌고가려한 혐의( 미성년자 약취유인 미수 혐의)로 20대 A씨를 붙잡아 조사중이라고 12일 밝혔다.
부모의 신고로 출동한 경찰은 인근 CCTV 영상을 분석해 범행 3시간 만에 주거지에서 A씨를 긴급체포했다.
경찰 조사결과 A씨는 “드라이브를 가자”며 피해 학생인 B양의 얼굴을 만지며 유인했으나, B양이 완강히 거부하자 그대로 달아난 것으로 드러났다.
A씨는 특히 경찰 조사에서 “B양이 예뻐서 그랬다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 범행동기 등 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.
전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사