조희대 “사법개혁, 국민에게 가장 바람직한 방향 공론화 필요”…오늘 법원장 회의
조희대 대법원장이 12일 전국법원장회의를 앞두고 여당의 사법개혁 움직임에 대해 “공론화를 통해서 충분히 논의가 이뤄지길 바란다”고 밝혔다.
조 대법원장은 이날 서울 서초 대법원에 출근하며 “대법관 증원 등 개혁 입법에 대해 말씀하시고 싶은 내용이 있냐”는 기자의 질문을 받고 “늘 이야기했듯 사법의 본질적 작용, 현재 사법인력의 현실, 그리고 어떤 게 가장 국민에게 바람직한지 이런 것들이 공론화를 통해서 충분히 논의가 이뤄지면 좋겠다. 그런 것이 대법원의 생각”이라고 말했다.
전날 있었던 이재명 대통령의 ‘내란특별재판부 신설이 위헌이 아니다’, ‘사법부는 입법부가 설정한 구조 내에서 논의해야 한다’ 등 발언에 대해서는 “종합적으로 대법원에서 검토 중이다”며 “입법 과정에서 대법원의 의견이 반영되도록 국회하고 협의하고 설득하고 있다”고 말했다.
추석 전 사법개혁 입법을 예고하며 속도를 내고있는 민주당의 방침에 대해서는 “전국법원장회의를 통해서 법관들의 의견을 좀 들어보려고 한다”고 말했다.
대법원은 이날 오후 2시 전국법원장회의 임시회의를 열고 민주당의 사법개혁안에 대해 논의한다. 임시회의가 열리는 것은 코로나 팬데믹 대책을 논의하기 위해 열린 지난 2022년 이후 3년 만이다.
