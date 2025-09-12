‘최악의 가뭄’에 단비…강릉, 주말 최대 60㎜ 예보
12일 오전 전남에서 시작된 비가 오후에는 남부지방과 수도권·충청으로 확대되고, 밤에는 강원 전역으로 번지겠다. 비는 대부분 13일 밤까지 이어지며, 강원과 경북, 제주 일부 지역은 14일 새벽~오후까지 강수가 계속될 전망이다.
12일 기상청에 따르면 중국 산둥반도에서 동진하는 저기압 전면으로 수증기가 유입되고 북태평양고기압 가장자리를 따라 고온다습한 공기가 더해지면서 강수량과 강도가 당초 예상보다 커질 것으로 보인다.
12∼13일 예상 강수량은 경기남부·충청·강원내륙·강원산지 50~100㎜(경기남부·충남·강원내륙·강원산지 최대 150㎜ 이상, 충북북부 최대 120㎜ 이상), 서울·인천·경기북부·호남·부산·울산·경남·경북중부·경북북부·울릉도·독도·제주 30~80㎜(전북 최대 150㎜ 이상, 제주 최대 120㎜ 이상, 서울·인천·경기북부·경북북동산지 최대 100㎜ 이상)이다.
특히 13일 새벽에는 경기남부, 강원내륙·산지, 충북북부, 대전·세종·충남, 전북을 중심으로 시간당 30~50㎜의 집중호우가 쏟아질 가능성이 높다.
가뭄이 심했던 강원 동해안에도 20~60㎜의 단비가 내릴 전망이다. 강원 북부 동해안의 경우 최대 100㎜ 이상 쏟아질 수 있다.
비의 영향으로 낮 최고기온은 서울·인천·부산 28도, 광주·대구 27도, 대전·울산 26도에 머물겠다. 해상은 남해서부 먼바다와 제주 앞바다, 동해남부 남쪽 등에서 12일 오전까지 시속 35~60㎞의 강풍이 불고 물결이 1.5~3.5ｍ로 거세겠다. 13일에는 대부분 해상에서 풍랑이 이어질 것으로 전망된다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사