단 1발로 암살…FBI, 찰리 커크 사건 용의자 공개 수배
현상금 최대 10만 달러
미국 연방수사국(FBI)이 도널드 트럼프 대통령의 최측근이자 우익 청년운동가인 찰리 커크 암살 사건의 용의자 사진을 공개하며 대중의 제보를 요청했다.
FBI 솔트레이크 지부는 11일(현지시간) 사회관계망서비스 엑스(X·옛 트위터)에 검은색 긴소매 티셔츠와 모자, 선글라스를 착용한 남성의 사진 2장을 게시하고 “신원 파악에 도움이 되는 정보를 제공해달라”며 최대 10만 달러(약 1억4000만원)의 보상금을 내걸었다.
당국은 사건 직후 유타밸리대학 캠퍼스 인근 숲에서 수건에 감춰진 소총을 발견했다. 총기 약실에서는 탄피가, 탄창에는 3발의 실탄이 남아 있었다. 현재 총기와 탄약 분석을 통해 범행 단서를 추적 중이다.
수사팀은 커크가 앉아 있던 야외 공간 맞은편 건물 옥상에서 범인이 단 한 발을 발사해 커크를 저격한 뒤 지붕에서 뛰어내려 주택가로 도주한 것으로 보고 있다. 유타주 공공안전국장 보 메이슨은 “총격범은 대학생 또래로, 사건 당일 캠퍼스에서 다른 학생들과 어울리고 있었다”고 말했다.
트럼프 대통령은 전날 커크가 암살된 배경에 대해 "수년간 급진 좌파는 찰리와 같은 훌륭한 미국인들을 나치와 세계 최악의 대량 학살자, 범죄자들에 비교해왔다"며 이 사건을 '테러'로 규정했다.
JD 밴스 부통령 역시 유족을 위로하기 위해 솔트레이크시티를 방문했다. 밴스 부통령은 엑스에 “찰리는 단순히 2024년 승리를 도운 것이 아니라 트럼프 행정부 2기의 인적 구성을 이끌어낸 인물”이라며 추모 글을 남겼다.
우익단체 ‘터닝포인트 USA’의 창립자이자 대표였던 커크는 트럼프 대통령의 재집권 과정에서 조직력을 발휘하며 영향력을 넓혀온 대표적 청년 보수 지도자였다. 커크는 3살 딸과 1살 아들을 둔 아빠로, 아내인 에리카 커크는 2012년 미스 애리조나에 선발됐고 대학 농구 리그인 NCAA 여자 농구 선수로 활동한 이력이 있다고 미 언론은 전했다.
