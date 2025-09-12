시사 전체기사

[속보] 美상무 “韓, 무역협정 수용하거나 관세 내야…유연함 없다”

입력:2025-09-12 00:43
공유하기
글자 크기 조정

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“한 번 안아보자” 9세 초등생 추행 시도한 60대 검거
의대 수시 경쟁률 하락… ‘사탐런’ 등으로 안정지원 뚜렷
“선택하는 거 어려워하는데” 李 기자회견, 웃음 터진 순간
한국서 암 치료 하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디
속초 오징어 난전 얼마 됐다고…대게집 ‘카드값 덤터기’ 논란
대기업 10곳 중 6곳 “하반기 신규채용 없거나 미정”
‘100일 기자회견’ 여는 이 대통령…美구금사태·檢개혁 입장 주목
19개월 만에 장관 취임한 여가부 “위상·기능 강화”
국민일보 신문구독