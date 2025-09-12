[버디or보기] ‘제2의 장유빈’ 물색에 나선 케빈 나에게 판 깔아준 KPGA

협회 김원섭 회장 추천으로 골프존 오픈 출전

퇴출 예정 장유빈 대타 물색이 국내 체류 목적

시드 유지 비상 걸린 회원 한명 출전 기회 잃어

한국프로골프투어 로고. KPGA

투어는 퀄리파잉 요건을 충족한 선수에게 해당 투어 출전권을 부여한다. 다만 단일 대회의 경우 스폰서의 초청 또는 해당 투어의 추천이 있으면 비회원의 출전도 가능하다. 그중 초청은 대회 흥행을 위한 카드로 주로 사용된다.

케빈 나는 미국프로골프(PGA)투어서 활동하다 2022년에 출범한 LIV골프로 이적했다. 따라서 그의 활동 무대는 현재로선 LIV골프 혹은 LIV골프의 지원을 받는 아시안투어로 제한된다.

그런 그가 이번 골프존 오픈 출전자 명단에 이름을 올릴 수 있었던 것은 스폰서 초청이 아닌 KPGA 김원섭 회장의 추천에 의한 것으로 알려져 있다. 현대해상 최경주 인비테이셔널은 최경주재단 최경주 이사장의 추천이다.

케빈 나는 골프존 오픈에 앞서 KPGA투어, 일본프로골프투어, 아시안투어 공동 주관으로 지난 11일 개막한 신한동해오픈 대회조직위에도 지인을 통해 출전 가능 여부를 타진했던 것으로 전해지고 있다.