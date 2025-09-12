동료 구하려다 뇌사…‘5남매 아빠’가 실천한 마지막 나눔 [아살세]
맨홀 사고를 당한 동료를 구하려다 뇌사 상태에 빠졌던 40대 가장이 장기기증을 통해 3명에게 새 생명을 선물한 뒤 세상을 떠났다.
11일 한국장기조직기증원에 따르면 오·폐수 관로 조사업체 대표였던 이용호(48)씨는 뇌사 상태이던 지난 7월 14일 인하대병원에서 3명의 환자에게 간과 양측 신장을 기증한 뒤 숨을 거뒀다.
고인은 지난 7월 6일 인천 계양구의 한 도로에서 유해 가스로 인해 맨홀 안에 쓰러진 직원을 구하기 위해 들어갔다가 변을 당했다. 구조 후 병원으로 옮겨졌지만 끝내 의식을 되찾지 못했고 결국엔 뇌사 판정을 받았다.
선천적으로 한쪽 눈이 보이지 않는 장애가 있음에도 고인은 성실함 하나로 업체를 이끌어 온 책임감 강한 가장이었다. 필리핀 아내와의 사이에 5남매를 뒀는데 막내는 태어난 지 불과 4개월 된 갓난아기였다.
누나 이정하(55)씨는 국민일보와의 통화에서 “동생은 정 많고 따뜻한 마음을 가진 사람이었다”고 회상했다. 친구가 급히 돈이 필요하다고 하면 빚을 내서라도 도왔고, 필리핀 아내가 데려온 두 자녀를 친자식 이상으로 아꼈다고 한다. 또 항상 부모님을 먼저 생각한 효자였으며, 가족 행사가 있을 때면 두 팔 걷고 나서던 동생이었다고 했다.
깊은 슬픔 속에서도 장기기증에 뜻을 모은 것은 남겨진 아이들을 위해서였다. 이씨는 “아이들에게 아빠가 마지막까지 훌륭한 일을 했다는 기억을 남겨주고 싶었다”며 “중환자실에서 동생의 손을 꼭 잡고 ‘예수님 손 잡고 편히 가라’고 기도드렸다”고 했다.
고인의 아내는 “하늘에서 편히 쉬어요. 남은 가족은 우리가 지킬게요”라며 남편의 마지막 길을 배웅했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사