美, 중국인에 NASA 문 닫고 언론인 비자도 제한

도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2019년 6월 29일 일본 오사카에서 열린 G20 정상회의에서 만나 악수하고 있다. AP연합뉴스

프로그램 참여를 불허하고 중국 언론인의 체류 기간도 크게 축소하기로 했다.

미 국토안보부는 지난달 불법 이민자들에 대한 광범위한 단속의 일환으로 중국 언론인의 체류 기간도 90일로 제한했다.

홍콩·마카오 출신 기자나 다른 국적 기자에게는 240일간 머물 수 있는 비자가 적용된다.

차별적인 조치”라며 강하게 반발했다. 셰펑 주미 중국 대사 역시 “공포와 적대감을 조장하는 대신 사람들을 더 가깝게 만드는 노력을 해야 한다”고 말했다.