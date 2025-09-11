DP월드투어서 어리다고 느낀 김민규, 신한동해오픈 첫날 4언더파 선두권에서 ‘으쓱’

11일 인천 송도 잭니클라우스GC에서 열린 신한동해오픈 1라운드에서 4타를 줄여 선두권에 자리한 김민규가 4번 홀에서 드라이버샷을 날리고 있다. KKPGA

그는 이어 올해 DP월드투어에서 활동하며 자신이 아직은 어리다는 걸 느낀 게 가장 큰 수확이라고 밝혔다. 그러면서 그는 올 시즌 남은 대회에서 최선을 다하겠다는 각오를 밝혔다.