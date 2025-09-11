LG전자, 美 ‘최고의 대용량 세탁기’ 전 부문서 1위

고객이 미국의 종합 가전 유통 업체 로우스 매장에 전시된 'LG 시그니처' 세탁기와 건조기 제품을 둘러보는 모습. LG전자 제공

컨슈머리포트는 LG 시그니처 세탁기에 대해 “모든 평가 제품 중 가장 큰 용량을 갖춘 제품으로, 미니멀리즘 디자인과 뛰어난 세탁 성능을 갖췄다”고 평가했다.