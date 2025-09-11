LG전자, 美 ‘최고의 대용량 세탁기’ 전 부문서 1위
LG전자가 미국 소비자 매체 컨슈머리포트가 발표한 ‘올해 최고의 대용량 세탁기’에서 전 부문 1위를 석권했다.
11일 컨슈머리포트에 따르면 LG전자는 드럼 세탁기·통돌이 세탁기·교반식 세탁기 등 전 부문에서 1위를 차지하며 최고 평가를 받았다. 특히 LG전자가 올해 새롭게 선보인 초프리미엄 ‘LG 시그니처’ 세탁기는 모든 평가 제품 중 가장 높은 점수(86점)를 받으며 제품 경쟁력을 인정받았다.
컨슈머리포트는 LG 시그니처 세탁기에 대해 “모든 평가 제품 중 가장 큰 용량을 갖춘 제품으로, 미니멀리즘 디자인과 뛰어난 세탁 성능을 갖췄다”고 평가했다.
LG전자는 TV 부문에서도 성능을 인정받았다. 컨슈머리포트는 화면 크기별 TV 평가에서 LG 올레드 TV에 최고점을 부여했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
