이광형 KAIST 총장, 프랑스 최고 권위 훈장 받았다

이 총장은 다양한 학술적 성과를 거둔 것을 비롯해 한국·프랑스의 협력 관계 증진에 기여한 공로를 인정받았다.

KAIST 총장 취임 이후에는 프랑스 대학·연구기관과 공동 프로젝트를 수행하고 학술교류를 확대했으며,

프랑스 학술훈장 ‘슈발리에’를 수훈하기도 했다.

11일 주한 프랑스 대사관저에서 필립 베르투 주한 프랑스 대사에게 훈장을 수훈받는 이광형(오른쪽) KAIST 총장. KAIST 제공