영진전문대 ‘2025 미래모빌리티 잡 엑스포’ 성료
대구 영진전문대학교는 11일 교내 백호체육관과 공학관, 정보관에서 ‘2025 미래모빌리티 잡 엑스포(JOB EXPO)’를 개최했다.
미래 모빌리티 분야 기업과 지역 청년 구직자들이 한자리에서 소통하며 채용 상담과 현장 면접, 취업 정보 교류 등을 진행했다. 미래 모빌리티, 자동차 부품 분야를 비롯한 22개 우수 기업과 관계 기관 4곳이 참여해 컨설팅 부스, 다양한 체험·이벤트 부스 등 총 30여개 부스를 운영했다. 행사에는 대구·경북지역 청년, 고교 졸업 예정자, 영진전문대 재학생 등 2000명이 참여했다.
특히 올해 박람회는 ‘모빌리티 채용박람회’ ‘고교 특화 취업 지원 프로그램’을 연계해 운영했다. 채용박람회에서는 기업별 채용 상담과 면접이 이뤄졌으며 영진전문대 AI융합기계계열의 자동차 전시·시연 프로그램도 선보였다.
공학관과 정보관에서는 프레디저 카드 기반 직업 매칭, MBTI·BIG5 검사, 입사 서류·면접 컨설팅, 퍼스널컬러 분석 등 청년 맞춤형 취업 역량 강화 프로그램이 진행됐다. 인기 유튜버 ‘드로우앤드류’ 초청 특강도 열렸다.
영진전문대 박효진 학생복지취업처장은 “이번 잡 엑스포는 청년들이 자기 이해와 진로 설계를 거쳐 취업 준비와 매칭까지 단계별로 실전 역량을 기를 수 있도록 기획됐다”며 “기업과 청년이 상생할 수 있는 장으로 자리 잡길 기대한다”고 말했다.
한편 이번 박람회에는 덕산정밀, 세원물산, 신영, 엘앤에프, 평화오일씰공업, 삼보모터스 등 대구·경북을 대표하는 주요 기업들이 대거 참여해 현장 면접과 채용 상담을 진행했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사