비대위원장으로 돌아온 조국…“새로 태어나라는 뜻 실천”
조국혁신당 비상대책위원장으로 선임된 조국 혁신정책연구원장이 “비대위를 통해 새로운 혁신당으로 태어나라는 당원과 국민의 뜻을 실천하겠다”고 11일 밝혔다.
조 위원장은 이날 당무위원회에서 비대위원장으로 선임된 후 입장문을 내고 “당의 위기는 전적으로 제 부족함 탓으로 제가 많이 모자랐다”며 이같이 말했다.
당내 성 비위에 관련해선 “다시 한 번 당을 대표해서 피해자분들께 진심으로 사과드린다”며 “모든 것을 피해자와 국민 눈높이에 진실하게 맞추겠다”고 했다. 이어 “피해회복과 재발 방지를 위한 피해자 지원 등 제도적 정비를 서두르겠다”고 했다.
조 위원장은 당에 문제를 제기하며 탈당한 피해 당사자인 강미정 전 대변인에 대해 “강 전 대변인의 탈당이 너무나 아프다. 빨리 고통에서 벗어나 일상을 회복하길 간절히 바란다”고 언급했다. 이어 “당이 돌아오고 싶은 공동체가 되도록 할 수 있는 노력을 끝까지 다하겠다”고 강조했다.
조 위원장은 “빠른 시간 안에 비대위를 구성할 계획”이라며 “비대위 방향과 실천 과제는 첫 비상대책회의에서 자세히 말씀드리겠다”고 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
