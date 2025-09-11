[단독] 트럼프 “美인력 훈련을”… 韓, 워싱턴에 ‘조선인력 양성센터’ 추진

정부·업계, 1차 마스가 TF 회의

미 현지 인력 양성 위한 거점 마련키로

국내 조선업 기자재 업체 미국 진출도 지원

이재명 대통령이 지난달 26일(현지시간) 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에서 '스테이트 오브 메인'호 명명식 축사를 하고 있다. 연합뉴스

필리조선소를 인수한 한화그룹은 미 군함 건조를 겨냥해 50억 달러 추가 투자 계획을 밝혔다. HD현대는 정상회담 기간 투자 프로그램 운용사인 서버러스 캐피털, 한국산업은행과 함께 ‘한·미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다. 삼성중공업은 비거 마린 그룹과 미국 해군의 지원함 유지·보수·정비(MRO) 등에 대한 협력하기로 했다.