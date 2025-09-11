충남도, 제110회 전국체육대회 유치…2029년 개최

유승민(왼쪽부터) 대한체육회장과 김태흠 충남지사와, 김영범 도체육회장이 11일 도청에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 충남도 제공

김태흠 지사는 “

앞으로 국제 수준의 전문 체육 시설 등 체육 기반을 더욱 확충하고 숙박과 안전, 교통 등 선수단과 관람객을 위한 최상의 여건을 만들 것”이라고 말했다.