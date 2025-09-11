시사 전체기사

충남도, 제110회 전국체육대회 유치…2029년 개최

입력:2025-09-11 15:48
유승민(왼쪽부터) 대한체육회장과 김태흠 충남지사와, 김영범 도체육회장이 11일 도청에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 충남도 제공

충남도가 제110회 전국체육대회 개최지로 최종 선정돼 13년 만에 전국체전을 개최하게 됐다.

도는 11일 도청에서 대한체육회, 도체육회와 함께 ‘2029년 제110회 전국체육대회 개최 업무 협약식’을 진행했다고 밝혔다.

세 기관은 2029년 전국체육대회, 2030년 전국소년체육대회, 2031년 전국생활체육대축전 개최, 경기장 시설 개·보수 등 대회 준비에 협력하기로 했다.

체육대회는 2029년 10월 일주일간 지역 15개 시·군 전역에서 열릴 예정이다.

김태흠 지사는 “앞으로 국제 수준의 전문 체육 시설 등 체육 기반을 더욱 확충하고 숙박과 안전, 교통 등 선수단과 관람객을 위한 최상의 여건을 만들 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

